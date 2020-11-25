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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

18 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
جريدة الدستور
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 ألفا و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 961 ألفا و320 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 410 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 14 ألفا و771 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 656 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من المرض، في حين أن هناك 290 ألفا و150 حالة نشطة في البلاد.

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