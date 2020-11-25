832 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 268 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى 2822 حالة بعد تسجيل 11 وفاة جديدة بينما هناك 120 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.