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لايف ستايل

مرضى السكر والعيون الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:52 ص
مرضى السكر
مرضى السكر
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كشف باحثون أمريكيون أن الأشخاص المصابين بمرض السكر النمط الثاني وأمراض العيون لديهم خطر متزايد بمقدار خمسة أضعاف للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وحددت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Diabetes Research and Clinical Practice، لأول مرة المخاطر المرتبطة باعتلال الشبكية السكري وفيروس"كورونا".

وقالت الدكتورة "أنتونيلا كورسيلو" الأستاذ في كلية كوليدج لندن بالمملكة المتحدة: "هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اعتلال الشبكية بفيروس "كورونا" المستجد الحاد لدى مرضى السكر".

وأضافت: "اعتلال الشبكية هو علامة على تلف الأوعية الدموية وتشير نتائجنا إلى أن مثل هذا الضرر الموجود مسبقًا للأوعية الدموية قد يؤدي إلى إصابة أكثر حدة بفيروس "كورونا" المستجد تتطلب علاجًا بالعناية المركزة".

فحصت الدراسة الحالية 187 شخصًا مصابًا بمرض السكر (179 مصابًا بمرض السكر النمط الثاني، وثمانية يعانون من مرض السكر النمط الأول) تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وتم الإبلاغ عن اعتلال الشبكية السكري في 67 (بواقع 36 في المائة) من المرضى ومعظمهم يعانون من اعتلال الشبكية في الخلفية من بين 187 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس "كورونا" المستجد الحاد، وارتبط اعتلال الشبكية بزيادة خطر التنبيب بمقدار خمسة أضعاف في المجموعة، توفي 32 في المائة من المرضى ولم يلاحظ أي ارتباط بين اعتلال الشبكية والوفيات.

وفقًا للباحثين هناك أدلة متزايدة على حدوث ضرر كبير للأوعية الدموية في الرئة والأعضاء الأخرى في المرضى الذين يعانون من فيروس "كورونا" المستجد.. يتعرض مرضى السكر لخطر الإصابة بمضاعفات الأوعية الدموية التي تؤثر على الأوعية الدموية الكبيرة والصغيرة.

وقال الباحثون: "نحن نفترض أن وجود أمراض الأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري مثل اعتلال الشبكية قد يؤدي إلى ضعف أكبر وقابلية لفشل الجهاز التنفسي في حالات فيروس "كورونا" المستجد الشديدة.

وأشار الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقيق في الآليات المحتملة التي تشرح الروابط بين علامات ومظاهر مرض الأوعية الدموية السكري مثل اعتلال الشبكية وحالات فيروس "كورونا" الحادة.

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