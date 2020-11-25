برئاسة «كافولى».. دمج القيادتين الأفريقية والأوروبية للجيش الأمريكي

قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" دمج القيادتين الأوروبية والإفريقية للجيش الأمريكي في قيادة واحدة مستحدثة تحت مسمى " قيادة الجيش الأمريكي فى إفريقيا وأوروبا " والتى تعرف اختصارا بالرمز AREUR-AF وذلك اعتبارا من اليوم.وتتخذ القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي من مدينة فيبسادن الالمانية مقرا لها حيث ستبقى مقرا للقيادة الموحدة الجديدة، بينما تتخذ القيادة الإفريقية من مدينة فينشيزا الايطالية مقرا لها بعد أن رحلت عن مدينة شتوتجارت الألمانية حيث كان يقع مقرها السابق.وبحسب منصة "ديفنس نيوز" الاخبارية الأمريكية سيتم دمج كافة التشكيلات العسكرية الامريكية التابعة لقيادة ما كان يعرف بالقيادة العسكرية الأمريكية "افريكوم" ضمن تشكيلات القيادة الإفريقية الأوروبية المستحدثه والتى تعين على رأسها الجنرال كريستوفر كافولى، كما سيصبح الجنرال المسؤول عن القيادة الإفريقية التالى فى الأقدمية للجنرال كريسوفر كافولى رئيسا لقوة المهام العملياتية الخاصة المعنية بمسرح العمليات الإفريقى فى القيادة الإفريقية الأوروبية المستحدثة فى الجيش الأمريكى.على صعيد آخر.. صادق الكونجرس الأمريكي على قرار البنتاجون باعتماد مليار دولار اضافية لموازنة العام 2021 لتعزيز اعتمادات تمويل إنشاء مركز العمليات الخاص بالقوة الفضائية الأمريكية المستحدثة منذ العام 2019 كذراع عسكري جديد للولايات المتحدة بموازنة تقديرية أولية بلغت 15 مليار دولار فى موازنة العام 2019 2020.تجدر الإشارة إلى أن للقيادة الفضائية الأمريكية مهاما عملياتية فى كل من أوروبا وأفريقيا.