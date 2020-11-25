نشاط السيسي ونتائج اجتماع «الوزراء» يتصدران عناوين الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ونتائج اجتماع مجلس الوزراء وعددًا من أخبار الشأن المحلي.فتحت عنوان "توطين تكنولوجيا تصنيع البلازما في مصر بالتعاون مع إسبانيا.. الرئيس: آلية فعالة لضمان جدارة أداء المشروع والحفاظ على صحة المواطنين"، أبرزت صحيفة الأهرام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما في مصر وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية ونقل خبرات شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، خاصة فيما يتعلق بإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما بدءًا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يسهم في امتلاك القدرة في هذا المجال الحيوي، الذي له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين.وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عاصم نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الدواء، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي سيتم بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي، حيث وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضغط الجدول التنفيذي للمشروع الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين.وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه بالبدء الفوري في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر، ووضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الأداء بالتعاون مع شركة "جريفولز" الإسبانية، وأكد الأولوية المتقدمة التي يمثلها هذا المشروع على مستوى الدولة.وتحت عنوان "إنسانية الرئيس.. السيسي يأمر بالرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة للمواطنة عزيزة"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج المواطنة عزيزة محمد مجدي على نفقة الدولة، في استجابة سريعة لاستغاثتها حيث تبلغ من العمر 28 سنة ووزنها 300 كيلوجرام وتعاني من السمنة المفرطة.وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أمر بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للسيدة عزيزة وأسرتها حيث تعول اثنين من الأبناء ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.وذكرت الصحيفة أنه على الفور وجهت وزارة الصحة وكيل الوزارة بالمنوفية بالانتقال إلى منزل عزيزة الذي انتقل على رأس فريق طبي متخصص وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى "سرس اللبان".وتحت عنوان "رئيس الوزراء يبحث تطوير الطريق الدائري"، أبرزت صحيفة الأخبار تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات نقل المرافق في الطريق الدائري الذي تتولى تطويره وتوسعته حاليا وزارة النقل.وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي؛ لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحضور وزراء الكهرباء والبترول والموارد المائية والتخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والنقل، ومحافظي الجيزة والقاهرة والقليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين.وذكرت "الأخبار" أن وزير النقل عرض تقريرًا حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار تطوير الطريق الدائري في مختلف قطاعات التطوير، بإجمالي طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولًا إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد.وتحت عنوان "الصحة: كورونا خلقت نظامًا صحيًا قادرًا على المواجهة"، أبرزت الأخبار تأكيد وزارة الصحة والسكان أن جائحة فيروس كورونا المستجد كان لها بالغ الأثر في خلق أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الصحية، والتي قد تظهر في المستقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال كلمة وزارة الصحة والسكان في الاجتماع المشترك لوزراء الصحة والمالية لدول شمال أفريقيا، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، تحت عنوان (الحفاظ على المكاسب الصحية في إفريقيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد).وذكرت "الأخبار" أن الوزارة أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم الصحي لدول القارة الأفريقية، وإرسال قوافل طبية تضم أطباء بمختلف التخصصات لدعم الأنظمة الصحية في دول القارة الأفريقية، فضلًا عن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج مليون أفريقي من التهاب الكبد الوبائي (B) و(C)، وأنها أشارت إلى أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، حيث نجحت الدولة المصرية في تسخير إمكانياتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين.وتحت عنوان "لا مخالفات في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب.. والنتيجة الاثنين المقبل"، أبرزت صحيفة الأهرام تأكيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت انتظاما ملحوظا في جميع اللجان ولم يتم رصد أي مخالفات مؤثرة خلال العملية الانتخابية.وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عالمي أمس، أوضح خلاله لاشين أن إعلان النتيجة سيكون يوم الإثنين المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات.واهتمت الصحف الثلاث "الأهرام" و"الأخبار" والجمهورية" في متابعاتها، بالندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط بالاشتراك مع وزارة الأوقاف في ضوء مبادرة الدكتور محمد مختار جمعة التي تحمل عنوان "معًا نتعايش باحترام متبادل" والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وشارك فيها كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفيبي فوزي جرجس وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والكاتب والأكاديمي الدكتور سامح فوزي، وكذلك مرسيل سمير وأحمد فتحي عضوا مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب.تحت عنوان "وزراء وسياسيون في ندوة (معًا نتعايش باحترام) بوكالة أنباء الشرق الأوسط: محاولات اختراق النسيج الوطني المصري تبوء بالفشل"، أبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد المشاركين في الندوة أن مصر تعيش حاليًا في أزهى وأسمى العلاقات بين مسلمي مصر وأقباطها وسط وعي تام من أبناء الوطن جميعًا بأن الوحدة الوطنية هي السياج القوي الحامي لمصر وشعبها في مواجهة سائر المؤامرات التي تستهدف النيل من الوطن ووحدته عبر محاولات يائسه لنشر الفتن والعمل على تزييف الوعي ونشر الفوضى والمخططات الأثيمة لهدم الدولة.وذكرت الصحيفة أن المشاركين شددوا على أن الدولة المصرية وشباب مصر على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات وأنه لا يمكن لأي طرف أن يخترق النسيج الوطني ودائما ما تبوء هذه المحاولات بالفشل الذريع، ودعوا إلى ضرورة العمل معا وفق مفهوم المواطنة المتكافئة، والحفاظ على الدولة والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون المؤسسات المختلفة في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة.وفي الشأن الاقتصادي، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على أرباح البورصة المصرية في نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.وعنونت الصحيفة "6 مليارات جنيه أرباحا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة"، مشيرة إلى أن رأس المال السوقي ربح نحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند 632.514، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة.وفي الشأن العالمي، وتحت عنوان "ترامب يستعد لنقل السلطة إلى بايدن لـ(مصلحة البلاد)"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لحصول فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم للبدء في عملية نقل السلطة، إلا أن الرئيس الجمهوري تعهد في الوقت نفسه بمواصلة مساعيه للطعن على نتائج الانتخابات التي وصفها بـ"الأكثر فسادًا" في التاريخ الأمريكي.ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في تغريدة على تويتر إن "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. أنا أؤمن بأننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصي بأن تقوم إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية لنقل السلطة".وتحت عنوان "تحذيرات دولية لإثيوبيا من "جرائم حرب".. ومجلس الأمن يبحث إنهاء صراع تيجراي"، أبرزت "الأهرام" تصاعد الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لوقف النزاع في إقليم تيجراي، وسط تحذيرات لحكومته من ارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين أو البنى التحتية.وأشارت الصحيفة إلى عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا خلال ساعات لبحث سبل إنهاء النزاع الدائر في تيجراي بطلب من تونس وجنوب إفريقيا.وفي الشأن الرياضي، أبرزت صحيفة "الجمهورية" استعدادات قطبي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال إفريقيا قبل 72 ساعة من انطلاقه.فتحت عنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" أوردت الصحيفة أنه بالتزامن مع بدء العد التنازلي للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، تتواصل درجات الاستعداد القصوى داخل معسكر القطبين بالإضافة إلى الجلسات مع اللاعبين لتحفيزهم.وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للفارس الأبيض باتشيكو عقد العديد من الجلسات مع لاعبيه لتحديد المهام التي سيتم تطبيقها في المباراة، كما تعددت جلسات المدير الفني للمارد الأحمر موسمياني مع لاعبي الفريق وتحديدا المدافعين بعدما لاحظ مؤخرا السقوط في بعض الأخطاء الدفاعية.