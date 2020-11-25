المعارضة التركية: أردوغان تنازل عن 500 مليون دولار لـ قطر

هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، وذلك بسبب التنازلات التي يقدمها إلى الحكومة القطرية على حساب الشعب التركي.وقال أوغلو: لقد «ربحت شركة قطرية مناقصة بث المباريات التركية، مقابل 500 مليون دولار لنوادي كرة القدم، لكن الشركة رفضت الوفاء بالمبلغ بعد ارتفاع سعر الصرف».يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الليرة التركية من حالة هبوط كبيرة ازدادت مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.