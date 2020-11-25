حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: طاقتك الإبداعية والخلاقة التي تتمتع بها توظفها في الزمان والمكان المناسبين.عاطفيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تتعلم من أخطاء الماضي لتنجح في المستقبل.صحيًا: تحاول الانتقام من نفسك وتهمل وضعك الصحي إلى حد كبير، لكنك الخاسر الأكبر.