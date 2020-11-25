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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة: العالم بأكمله يسخر من إجراءات تركيا ضد كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
كورونا في كورونا
كورونا في كورونا
هدير سند
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سخر كمال كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، من الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بإعلان الإغلاق الجزئي، من العاشرة مساءً وحتى الثامنة صباحًا.

وقال كليتشدار أوغلو ساخرًا، إن الحكومة التركية اتخذت أهم قرار فى تاريخها للسيطرة على وباء كورونا، فالفيروس لا ينتقل فى ساعات الحظر، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وأكد فى اجتماع الكتلة الحزبية، أمس الثلاثاء، أن العالم كله يسخر من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وسأل هل فى الفترة من العاشرة مساءً إلى الثامنة صباحًا لا ينتشر الفيروس؟.

ووصف عدم إعلان الحكومة التركية عن حجم وعدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا بقمة الاستهتار، مؤكدًا أن تلك السياسات تسيئ إلى سمعة الدولة.

وكان رئيس حزب التقدم والديمقراطية علي باباجان، قد كشف مؤخرًا أن هناك ما لا يقل عن 30- 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد، مطالبًا وزارة الصحة بالإعلان عن البيانات اليومية الصحيحة.

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