حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضروري وضعها فورًا موضع التطبيق، تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.
عاطفيًا: لا تخف من فتح أبواب جديدة مع الشريك والبحث عن حلول، إنه يوم جيد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان.
صحيًا: تكره إحساس عدم القدرة على ممارسة نوع معين من الأنشطة المفيدة، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة الأنشطة
مهنيًا: تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضروري وضعها فورًا موضع التطبيق، تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.
عاطفيًا: لا تخف من فتح أبواب جديدة مع الشريك والبحث عن حلول، إنه يوم جيد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان.
صحيًا: تكره إحساس عدم القدرة على ممارسة نوع معين من الأنشطة المفيدة، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة الأنشطة