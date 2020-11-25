حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضروري وضعها فورًا موضع التطبيق، تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.عاطفيًا: لا تخف من فتح أبواب جديدة مع الشريك والبحث عن حلول، إنه يوم جيد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان.صحيًا: تكره إحساس عدم القدرة على ممارسة نوع معين من الأنشطة المفيدة، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة الأنشطة