حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:43 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: في الجو فقدان للصبر وتوتر وعدائية، لا تتهرب من تحمّل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية.
عاطفيًا: تعيش أجواء خياليّة من المغامرات تكتفي بجمالها وروعتها مع الشريك.
صحيًا: من المفيد أن تقرر السفر والترفيه عن نفسك، فأنت بحاجة إلى ذلك.
مهنيًا: في الجو فقدان للصبر وتوتر وعدائية، لا تتهرب من تحمّل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية.
عاطفيًا: تعيش أجواء خياليّة من المغامرات تكتفي بجمالها وروعتها مع الشريك.
صحيًا: من المفيد أن تقرر السفر والترفيه عن نفسك، فأنت بحاجة إلى ذلك.