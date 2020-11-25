حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:42 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: إذا أردت الاستفادة من الأجواء فأطلق مشاريعك او قدّم أفكارك أو طلباتك.
عاطفيًا: مهما حاولوا وضع العراقيل في طريق علاقتك بالشريك، فإنّ ذلك يشكل عندك حافزًا لمزيد من نجاح العلاقة.
صحيًا: يوم وقاية خير من أيام علاج، اهتم بنفسك ومارس الرياضة بانتظام.
مهنيًا: إذا أردت الاستفادة من الأجواء فأطلق مشاريعك او قدّم أفكارك أو طلباتك.
عاطفيًا: مهما حاولوا وضع العراقيل في طريق علاقتك بالشريك، فإنّ ذلك يشكل عندك حافزًا لمزيد من نجاح العلاقة.
صحيًا: يوم وقاية خير من أيام علاج، اهتم بنفسك ومارس الرياضة بانتظام.