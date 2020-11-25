غرامة ضخمة على كنيس يهودى بنيويورك بسبب حفل زفاف

أعلنت بلدية نيويورك أنّها فرضت غرامة مالية ضخمة على كنيس يهودي لطائفة الحسيديم في بروكلين بسبب تنظيمه، في انتهاك صارخ للقواعد المتّبعة لمكافحة جائحة كوفيد-19، حفل زفاف شارك فيه آلاف المدعوّين من دون أن يلتزم أيّ منهم بالتدابير الوقائية المفروضة مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وحسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" في نهاية الأسبوع المنصرم تمت دعوةآلاف المدعوّين وهم يغنّون ويرقصون في حفل الزفاف الذي أقيم في الثامن من نوفمبر الجاري.وأكّد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلاسيو أنّ المدينة ستفرض على كنيس "يتييف ليف" في حيّ ويليامزبرج "غرامة مالية كبيرة للغاية"، قدرها 15 ألف دولار، مرفقة بإنذار تحت طائلة بإغلاق المبنى.وقال رئيس البلدية خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف العدد الدقيق للأشخاص" الذين حضروا حفل الزفاف، لكن "ما نحن على يقين منه هو أنّ عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص كانوا هناك".وأضاف "يبدو أنّه تم بذل جهد متعمّد للغاية للتغطية على هذا الحدث"، معتبرًا أنّ هذا الأمر يزيد من خطورة ما جرى.من جانبه، قال رئيس الخدمات الصحيّة في نيويورك إنّه "من غير المقبول أن يتمكّن أناس من تنظيم مثل هكذا حدث ضخم في وقت نعلم فيه أنّهم يسهّلون انتقال العدوى".وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو دعا الأحد إلى إجراء تحقيق في هذا التجمّع الذي نظّم "في ازدراء صارخ" بالقانون.