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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن أول مرشح يفوز بأكثر من 80 مليون صوت فى تاريخ الولايات المتحدة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:25 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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ذكرت شبكة (فوكس نيوز ) الإخبارية أن جو بايدن أصبح أول مرشح رئاسي يفوز بأكثر من 80 مليون صوت، متوقعة أن يستمر هذا العدد في الارتفاع خلال الأيام المقبلة مع استمرار الفرز في أنحاء من البلاد.

وأوضحت الشبكة أنه حصل بايدن على أكثر من 80 مليونا و11 ألف صوت، بينما حصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على 73 مليونا و800 ألف صوت، ليحصل بذلك أيضا على ثاني أكبر عدد من الأصوات الشعبية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفاز بايدن بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ويحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتا للفوز بالرئاسة.

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