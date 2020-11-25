رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النوبيون يحتفلون بأغانيهم الخاصة بعد إعلان نتائج فرز الانتخابات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:08 ص
أهالي النوبة
أهالي النوبة
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
على الأغنيات النوبية ودمج اسم المرشح الحاصل على أعلى نسبة تصويت، ووسط أجواء مميزة، احتفل أهالي مركز نصر النوبة بالغناء والرقص، فجر اليوم الإربعاء، لحصول مرشحهم على أعلى الأصوات خلال انتخابات النواب لهذا العام، وذلك داخل قرية أبو حنضل النوبية التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وحضر الاحتفال فناني النوبة، عدد كبير من الأهالي، وتضمن إطلاق الصواريخ الاحتفالية، والأغنيات النوبية الجميلة، التى تعمل بدورها على نشر البهجة بجميع أجواء المكان.

وجاء ذلك بعد إعلان  اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة عن نتائج الأصوات.

الجدير بالذكر أن اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، كشفت البيان الإحصائى لنتائج فرز الأصوات والتى تتضمن حصول  أيمن فؤاد على 17242 صوتًا، مقابل حصول ياسين عبد الصبور  على 7100 صوت.

موضوعات متعلقة

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 للعاملين بالدولة وجدول كل وزارة

حقيقة إصابة رئيس مطار القاهرة بكورونا

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

الصور

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

image description

نقيب مهندسي أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

image description

مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بأسيوط

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020

الخميس.. مراسم تأبين لـ دانيال كوردييه أحد كبار المقاومة الفرنسية

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

سمير صبري: «رشحني يوسف السباعي لبطولة مطلقة.. ولبنى عبد العزيز توسطت لي»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«أشهر خرافات الفراعنة».. أعور أعرج بلحية طولها سبعة أشبار من حكام مصر

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (11)

ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)

«بيت الحكمة» تطلق مبادرة لدعم شباب المترجمين عن الصينية