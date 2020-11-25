النوبيون يحتفلون بأغانيهم الخاصة بعد إعلان نتائج فرز الانتخابات

على الأغنيات النوبية ودمج اسم المرشح الحاصل على أعلى نسبة تصويت، ووسط أجواء مميزة، احتفل أهالي مركز نصر النوبة بالغناء والرقص، فجر اليوم الإربعاء، لحصول مرشحهم على أعلى الأصوات خلال انتخابات النواب لهذا العام، وذلك داخل قرية أبو حنضل النوبية التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان.وحضر الاحتفال فناني النوبة، عدد كبير من الأهالي، وتضمن إطلاق الصواريخ الاحتفالية، والأغنيات النوبية الجميلة، التى تعمل بدورها على نشر البهجة بجميع أجواء المكان.وجاء ذلك بعد إعلان اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة عن نتائج الأصوات.الجدير بالذكر أن اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، كشفت البيان الإحصائى لنتائج فرز الأصوات والتى تتضمن حصول أيمن فؤاد على 17242 صوتًا، مقابل حصول ياسين عبد الصبور على 7100 صوت.