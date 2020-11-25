اشتباكات بمدينة كوم أمبو بعد إعلان نتائج الدائرة 2 بأسوان (صور)

وقعت اشتباكات بين أهالى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد إعلان اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان عن البيان الإحصائي لفرز الأصوات.وتدخلت قوات الأمن المركزي للسيطرة على الوضع من خلال رمي القنابل المسيلة للدموع لفض تجمعات الأهالي، بالإضافة إلى حرص ضباط مركز شرطة كوم أمبو على السيطرة على الوضع الأمني.الجدير بالذكر أن اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار سامح رمزى، كشفت البيان الإحصائي لنتائج فرز الأصوات والتي تتضمن حصول المرشح خالد يوسف أحمد رضوان على 34981 صوتًا، مقابل 32708 صوتًا للمرشح نادر صلاح الدين أبو المجد طه.وكشف البيان الإحصائي للدائرة الثانية الذي أعلنته اللجنة العامة عن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 70405 أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 2716 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 67689 صوتًا.وانطلق في التاسعة صباح أمس الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة، وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.