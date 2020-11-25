مقاطعة ألبرتا الكندية تحظر التجمعات مع انتشار كورونا

أعلنت مقاطعة ألبرتا الكندية أنها ستحظر التجمعات في القاعات المغلقة، وستعلق الدراسة لبعض الطلاب، وتقلل من التجمهر في المتاجر والأسواق لمنع انتشار فيروس كورونا.وحسبمات أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" دعا رئيس الوزراء الكندي جيسون كيني إلى الحد من الحضور في دور العبادة، وأشار إلى ضرورة الحد من التجمعات في القاعات المغلقة عموما.ولفت إلى أهمية الحد من ارتياد المقاهي والمطاعم، ليقتصر على أفراد الأسرة الواحدة الذين يأكلون ويشربون معا عادة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.