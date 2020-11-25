حصول حجازى وعرفات على أعلى الأصوات فى انتخابات النواب بإيتاى البارود

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، عن النتائج النهائية لعمليات فرز أصوات اللجان الفرعية التي أظهرت حصول المرشح محمد عبدالسلام حجازي 88317 صوتًا والمرشح محمد عزت عرفات 54662 صوتًا وعماد الغنيمي 36934 صوتًا والمرشح شمس الدين أنور 47987 صوتًا.وبدأ القضاة المشرفين على الانتخابات باللجان الفرعية في عمليات فرز أصوات الناخبين تمهيدًا لإرسالها للجان العامة بالداوئر الإنتخابية وعددها 9 لجان عامة وإعلان النتائج الأولية خلال البيان التفصيلي بأعداد أصوات الناخبين المشاركين في جولة الإعادة وأصوات المرشحين في كل دائرة انتخابية في انتظار إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة.