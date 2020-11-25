إعلان نتيجة الإعادة لمجلس النواب بحوش عيسى

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة، ومقرها حوش عيسي، قبل قليل، عن نتائج عمليات فرز أصوات الناخبين في الداخل بعد الانتهاء من جميع عمليات الفرز باللجان الفرعية، والتي تنافس فيها مرشحين للفوز بمقعد في مجلس النواب 2020.وحصل المرشح علي مهنا الدميني على 28061 صوتًا، وعلاء حمدي قريطم على 38054 صوتًا.وأغلقت لجان انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين في مختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة، في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، التي تشمل 14 محافظة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الأولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.