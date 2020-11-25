الولايات المتحدة تسجل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 257016، بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونا و333452.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.