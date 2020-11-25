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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات السويسرية تعتقل شابة هاجمت شخصين بسكين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:35 ص
السلطات السويسرية
السلطات السويسرية
وكالات
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ألقت السلطات السويسرية القبض على شابة أعربت على ما يبدو عن دعمها لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن هاجمت اثنين من المارة بسكين في لوجانو بسويسرا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أفادت الشرطة بأن أحد الضحيتين أصيب بجروح خطيرة لكنها غير مهددة للحياة، بينما أصيب الشخص الآخر بجروح طفيفة، بحسب الشرطة.

وقال ممثلون للادعاء إنهم يحققون في الحادث باعتباره "هجوما يشتبه في أن له دوافع إرهابية".

وقالت قائدة الشرطة الوطنية نيكوليتا ديلا فالي إنها تشتبه في وجود خلفية إرهابية للهجوم.

وذكر قائد الشرطة المحلية، ماتيو كوتشي، للصحفيين أن المهاجمة 28 عاما كانت معروفة لدى السلطات، وأنها أعربت عن دعمها لتنظيم داعش في الماضي.

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