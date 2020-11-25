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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تسجل 74 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:24 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 مصابين بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7369 حالة، شفيت منها 3213 حالة، وسجلت 385 حالة وفاة".

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في نهاية الشهر ذاته.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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