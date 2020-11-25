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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو وبكين تتفقان على مواصلة المحادثات حول بحر الصين الشرقى

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:23 ص
بحر الصين الشرقى
بحر الصين الشرقى
وكالات
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اتفقت اليابان والصين على استئناف رحلات العمل الشهر الحالي بين البلدين، ومواصلة المحادثات حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل"، بحث وزير الخارجية الصيني وانج يي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال زيارته إلى طوكيو التجارة ومكافحة جائحة كورونا.

ودعا موتيجي الصين إلى اتخاذ "موقف فيه بعد نظر، حيال النزاع البحري بشأن جزر بحر الصين الشرقي"، مؤكدا أنه سيستمر في التواصل مع بكين.

ومن جهته قال وانج: "سنواصل بالطبع حماية سيادة بلادنا... بالجهد المشترك من الجانبين نود أن نجعل بحر الصين الشرقي بحر سلام وصداقة وتعاون"، مشيرا إلى أن الدولتين تنويان إجراء محادثات بحرية الشهر المقبل.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية أن وزيري خارجية الصين واليابان أكدا حدوث تقدم في إطلاق خط ساخن بين سلطات الدفاع في البلدين.

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