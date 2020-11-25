العامة للانتخابات تعلن الفائزين بمقعدين الدائرة الأولى فى أسيوط 

كشفت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة أسوان، برئاسة المستشار محمد عدلي، عن البيان الإحصائي لنتائج فرز الأصوات والتي تتضمن أن المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة تصويت هم: المرشح أحمد محمد صالح حسن على 38120 صوتًا، مقابل 35053 صوتًا للمرشح جابر إبراهيم أحمد خليل.وكشف البيان الإحصائي للدائرة الأولى الذى أعلنته اللجنة العامة عن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ٦٧١٤٦ صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ٣٦٥٦ صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة ٦٣٤٦٠ صوتا.وانطلق في التاسعة صباح أمس الثلاثاء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.