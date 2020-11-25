متوسط أسعار الرخام المصرى اليوم الأربعاء 25-11-2020

رصدت «الدستور» متوسط سعر الرخام المصري بالمنطقة الصناعية الأولى شق الثعبان، اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري بالأسواق المحلية، حيث تقوم شركات المقاولات بتركيب جميع أنواع الرخام الذي يعد أفخم وأرقي أنواع الديكورات التي يكثر استخدامها بالمدن الجديدة بالمنشات العامة والفنادق والمنازل الفخمة.وقال المهندس أحمد سعيد أحد مصنعي الرخام والجرانيت بشق الثعبان، إن الرخام المصري شهد ارتفاعًا يتراوح ما بين 10 إلى 15% ليصل متوسط سعر الرخام المصري المتر طوالي لنحو 350 جنيهًا، موضحًا أن سجل سعر متر رخام الجلالة مديم ما بين 100 إلى 160 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجلالة روز ما بين 90 إلى 145 جنيهًا.وأضاف «سعيد»، أنه قد سجل سعر متر الرخام الجلالة فص من 180 إلى 250 جنيهًا، وبلغ سعر رخام الزعفرانة ما بين 200 إلى 350 جنيهًا، بينما سجل سعر رخام سلفيا نحو95، جنيهًا، يليه رخام صيني شيخ فاضل يسجل المتر من 75 إلى 95 جنيهًا، ثم وصل سعر متر رخام ملاوي صني من نحو 85 إلى 120 جنيهًا.وأشار إلي أن سعر متر رخام سما العريش يتراوح ما بين 160 و250 جنيهًا، وبلغ سعر رخام سيلفيا بيج مزركش بني نحو 195 جنيهًا، وسجل سعر متر رخام تريستا على شكل بلاط رخامي 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر رخام تريستا نحو 125 جنيهًا، يليه سجل سعر رخام فيلتو بقيمة 175 جنيهًا، ثم بلغ سعر رخام بريشيا نحو 165 جنيهًا للمتر، ووصل سعر المتر الرخام الزعفران 265 جنيهًا.