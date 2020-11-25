نائبة جمهورية تطالب بحمل السلاح فى مبنى الكابيتول

أفادت وكالة أسوشيتيد برس بأن نائبة جمهورية من ولاية كولورادو الأمريكية انتخبت حديثا، طلبت السماح لها بحمل سلاحها في مبنى الكابيتول.وبعد أن تؤدي اليمين الدستورية في يناير، يمكن للنائبة المنتخبة لورين بويبرت الانضمام إلى عدد من المشرعين الذين يحملون أسلحة نارية في الكابيتول، وهو أمر مسموح به بموجب لوائح الكونجرس.وقال بويبرت: "حقنا الدستوري في حمل السلاح موجود حتى في الأماكن التي ترفض هذا المبدأ الأساسي".