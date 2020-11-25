السعودية: استهداف الحوثيين لمنشآتنا ضرب لعصب الاقتصاد العالمى

أكد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" شدد خلال جلسته التي عقدها عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته".وأضاف: "نؤكد على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها".وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية في وقت سابق، أن "هجوم الحوثيين الصاروخي على منشأة تابعة لها في مدينة جدة غرب المملكة، أحدث فجوة في خزان نفطي مما أدى إلى انفجار ثم حريق تم إخماده بسرعة".وأعلن الحوثيون أمس الاثنين مهاجمة محطة التوزيع "بصاروخ مجنح نوع "قدس 2" "دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".وتبعد مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر 600 كم عن أقرب نقطة حدودية مع اليمن.