العامة للانتخابات تعلن نتيجة الإعادة على مقعد النواب بأبوحمص

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز أبو حمص، قبل قليل، عن نتائج عمليات فرز أصوات الناخبين في الداخل بعد الإنتهاء من جميع عمليات الفرز باللجان الفرعية، والتي تنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين في مجلس النواب 2020.وحصل المرشح علي محمد أبو نعمة على 44109 صوتا، حسن عبد المولي زكي، على 31549 صوتا، وأسامة أنور عبد الفتاح المصري، على 49371 صوتا،أحمد عبده محمد عرجاوي، على 61419 صوتًا.وبدأت في التاسعة صباح الثلاثاء لجان الاقتراع في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، واستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.