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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انسحاب القوات الأرمنية من مناطق ستتسلمها أذربيجان فى قره باغ

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
القوات الأرمنية
القوات الأرمنية
وكالات
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بدأت القوات الأرمنية الانسحاب من منطقة كيلبجار في قره باغ قبل تسليمها لأذربيجان في منتصف هذه الليلة، بموجب اتفاق باكو ويريفان بوساطة موسكو.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نسفت القوات الأرمنية في كيلبجار الثكنات والمباني العسكرية التي أخلتها قبيل انسحابها منها.

وفي حديثه للصحفيين، قال ممثل قيادة القوة الميكانيكية الأرمنية: "مكثنا هنا طوال الحرب، ولم نسلمهم مواقعنا. والآن الأذربيجانيون على بعد 12 كم. نحن نزيل مواقعنا الأمامية في الجبال، وبعد ذلك نقوم بتفجير المباني المتبقية للوحدة العسكرية حتى لا يحصل عليها الأذربيجانيون. بعد التفجير سنغادر إلى أرمينيا. في الوقت الحالي وحدتنا هي واحدة من الوحدات الأخيرة".

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