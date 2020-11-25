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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

اتحاد البنوك يعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:37 ص
اتحاد بنوك مصر
اتحاد بنوك مصر
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أعلن اتحاد بنوك مصر مجموعة من التدابير والتعليمات الاسترشادية للبنوك لاتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وذكر خطاب موجه من مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، برئاسة محمد الإتربي، وموجها إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، أنه تقرر تطبيق خطة استرشادية لضمان استمرارية العمل بالبنوك في الظروف الراهنة، مبنية على استمرار عمل البنوك في مواعيدها المقررة حاليا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا للجمهور وللموظفين من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأكد اتحاد بنوك مصر في خطابه أنه حفاظا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وتعزيزًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري، فإن الاتحاد يؤكد على تلك التدابير والإجراءات لضمان استمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بكفاءة، وإلحاقا للخطابات المؤرخة في 30 مارس و5 أبريل 2020، بشأن الخطة الاسترشادية المقترحة لاستمرارية الأعمال بالبنوك، وفي ضوء الالتزام المستمر لضمان صحة وسلامة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة.

ونبه إلى الاستمرار في تحديد أعداد الموظفين بمقرات العمل عبر السماح لنسب قد تصل إلى 50% من موظفي البنوك من الرجال والنساء بالعمل من المنزل، وذلك للحد من التجمعات داخل أماكن العمل وفقًا لطبيعة العمل وبما لا يوثر على سير العمل وانتظام، حيث سيقوم كل رئيس قطاع البنك بتقسيم العاملين في مجموعات حيث تقوم مجموعة بالعمل من المقر الرئيسي وأخرى تعمل من المنزل بتوفير الأجهزة المناسبة.

وتضمنت الخطة متابعة المقرات البديلة من حيث تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة للإدارات للاستمرار في أداء أعمالهم في حالات التوقف الاضطراري، وإصدار التعليمات المشددة فيما يخص الالتزام بارتداء الكمامات داخل مقر العمل وعند استخدام أتوبيسات البنك، والتأكيد على الموظفين بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة أو الخاصة مع تجنب أماكن الازدحام.

وأكد اتحاد بنوك مصر على ضرورة الالتزام بالعدد المصرح به أثناء استخدام المصاعد والالتزام بارتداء الكمامة، والتأكيد بمنع أي اجتماعات وجها لوجه واستبدالها بالاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، وإعطاء التعليمات بتعقيم جميع الأسطح باستخدام مواد مطهرة تحتوي على الكحول والتعقيم الدوري لكافة مقار العمل خلال العطلة الأسبوعية، وتوفير السائل المطهر بكافة الأماكن التي يتواجد بها العاملين العملاء وتطهير كافة مصاعد المراكز الرئيسية بصفة دورية.

وشدد اتحاد البنوك على إجراء تعقيم فوري عند ظهور الإصابة في أحد فروع البنك أو إداراته، والتشديد على العاملين بالبوفيهات وعمال النظافة بارتداء الكمامات واستبدال الأدوات الزجاجية أو المعنية بالرقية، والتأكيد على السادة العاملين العائدين من خارج البلاد فور عودتهم وقبل التصريح لهم باستلام العمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك للاطمئنان عليهم وضمان خلوهم من الإصابة بالفيروس.

كما شدد اتحاد بنوك مصر على الاستمرار في نشر الفيديوهات والمنشورات التوعوية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والاستمرار في حظر استقبال الزائرين أو مندوبي التوصيل الخارجي بأماكن العمل، والاستمرار في إيقاف توزيع الجرائد اليومية والصحف والمجلات، وأيضا الاستمرار في إجراءات فص درجة الحرارة لدى مسئولي الأمن بالبوابات قبل الدخول للفروع ومقار العمل.

ونبه الاتحاد إلى ضرورة الاستمرار في تحديد كافة العملاء داخل الفروع مع الاستمرار في توفير أماكن انتظار مناسبة، والاستمرار في تفعيل الأنشطة التدريبية الرقمية عن طريق التدريب عن بعد، مع الاستمرار في إتاحة قوات تواصل مع إدارة الخدمة الطبية بالبنك على مدار اليوم سواء على البريد الإلكتروني أو تليفونيا لتوفير الاستجابة الفورية لأي استفسار، مع توافر أطباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للاستعانة بهم وقت الحاجة أو حال الاشتباه في الإصابة بالفيروس.

وأكد اتحاد البنوك على استمرار العمل على توسيع شبكة التعاقدات مع العديد من المستشفيات والعمل على مستوى جمهورية مصر العربية، وتوفير إمكانية إجراء الفحوصات داخل محل إقامة الزميل لمنع انتشار العدوي.

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