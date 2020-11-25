البابا تواضروس يترأس رسامة كهنة جدد بالعباسية.. اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، رسامة كهنة جدد للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والمهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وفي السياق ذاته يلقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ومن المقرر أن يشارك في حضور العظة الأسبوعية للبابا عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الشعب القبطي.وتتخذ الكنيسة خلال صلاة العظة الأسبوعية الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت في وقت سابق، تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية خلال الفترة المقبلة.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020، استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية.وأوضح أنه نسبة المشاركين فيه تزيد عن 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية، صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.وتابع أنه يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25%، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.