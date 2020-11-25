رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس رسامة كهنة جدد بالعباسية.. اليوم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
طباعة
يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، رسامة كهنة جدد للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والمهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي السياق ذاته يلقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك في حضور العظة الأسبوعية للبابا عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الشعب القبطي.

وتتخذ الكنيسة خلال صلاة العظة الأسبوعية الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت في وقت سابق، تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية خلال الفترة المقبلة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020، استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية.

وأوضح أنه نسبة المشاركين فيه تزيد عن 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية، صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

وتابع أنه يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25%، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي تخفيض دعم البطاقات التموينية في ديسمبر

حقيقة إصابة رئيس مطار القاهرة بكورونا

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 للعاملين بالدولة وجدول كل وزارة

الصور

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

image description

نقيب مهندسي أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب

image description

مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بأسيوط

image description

مسنة فى إعادة النواب بأسيوط تدعو المواطنين للنزول والتصويت

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الأربعاء 25-11-2020

الخميس.. مراسم تأبين لـ دانيال كوردييه أحد كبار المقاومة الفرنسية

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

سمير صبري: «رشحني يوسف السباعي لبطولة مطلقة.. ولبنى عبد العزيز توسطت لي»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«أشهر خرافات الفراعنة».. أعور أعرج بلحية طولها سبعة أشبار من حكام مصر

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (11)

ريم البسيوني: الموت ممر إلى الله.. وكتب «العراب» صقلت موهبتي (حوار)

«بيت الحكمة» تطلق مبادرة لدعم شباب المترجمين عن الصينية