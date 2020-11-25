اكتساح ياسر نصر و خليفة رضوان جولة الإعادة بـ«جرجا والعسيرات»

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الخامسة دائرة جرجا والعسيرات بمحافظة سوهاج فوز كلا من ياسر نصر الهواري بمجموع أصوات ٥٢٧٨٠ صوتًا، والدكتور خليفة رضوان بمجموع أصوات ٥٢٣٩٠ صوتًا، وذلك في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.وأغلقت لجان التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، في تمام التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.