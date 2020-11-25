نتيجة الدائرة الرابعة لإعادة انتخابات النواب بالفيوم

أعلنت اللجنة العامة نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة، والتي تضم مركز إبشواي ويوسف الصديق والشواشن بمحافظة الفيوم.وكشف البيان الإحصائى لدائرة إبشواي، الذى أعلنته اللجنة العامة، عن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 116 ألفًا و257 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 7 آلاف و14 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 109 آلاف و243 صوتًا، وحصل المرشح محمد طه الخولي على 66 ألفًا و951 صوتًا، بينما حصل المرشح محمد مصطفي على 44 ألفًا و526 صوتًا، وحصل علاء العمدة على 42 ألفًا و995 صوتًا وحصل أحمد محمد دياب على 64 ألفًا و14 صوتًا.