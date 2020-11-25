تعرف على أسعار ورق الحائط اليوم الثلاثاء 25-11-2020

رصدت الدستور خلال جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، بمنطقتي العتبة والرويعي التي تشتهر ببيع جميع مستلزمات الديكورات حيث يتوفر هناك مختلف الأشكال التي تناسب جميع الأذواق منها المودرن والكلاسيك وأشكال الـ3 دي والـ4 دي المستخدمة بعد الانتهاء من تصميم الوحدات السكنية أو الأبراج.وكان متوسط أسعار متر ورق الحائط المزخرف والقطيفة مقاس 3 متر *4 بقيمة 1680، بينما يصل سعر متر مقاس 3*3.5 متر بقيمة 1470 جنية، يصل سعر مقاس 2.8 *5.3بقيمة 1372 جنية، بينما يسجل مقاس 2.8 *3 متر بقيمة 1360 جنية. يليها مقاس 2.6 * 3.5 متر بقيمة 1274 جنية ويصل مقاس 53سم *10 متر بقيمة 275 جنية.ووصل سعر ورق حائط مقاس 300× 390 سم إلى 1999 جنيه، ويسجل سعر ورق حائط مقاس 280× 200 سم إلى 699 جنيه، ويبلغ سعر ورق حائط جلد مقاس 100×200 سم إلى 350 جنيه، ويشير سعر ورق حائط جلد مقاس 60× 90 إلى 270 جنيه.ووصل سعر ورق الحائط مقاس 1.3 متر في 3 متر بسعر 930 جنية، وصل سعر ورق الحائط مقاس 3 متر في 3 متر 1125 جنيه.