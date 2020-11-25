حصول المقرحى على أعلى الأصوات بالدائرة السادسة بالدلنجات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب لجولة الإعادة في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد نجيب فراج، حصول اللواء أشرف سيف النصر المقرحي على أعلى اصوات الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة الدلنجات حيث حصل على51527 صوتًا، بينما حصل المرشح المستقل محمد محمود على عمارة على 48320 صوتا.وأغلقت في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء لجان الاقتراع في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.