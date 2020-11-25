إدوارد: سعيد بالعودة للغناء بعد 23 عامًا

أحيا الفنان إدوارد، بمشاركة فرقته الجيبسي، حفلا غنائيًا في أحد الأماكن التي تطل على النيل، بعد غياب أكثر من 23 عامًا.وقال إدورد، فى تصريحات صحفية، إن الحفل حضره عدد كبير تفاجأ منه، حيث شعر أن الجمهور كان بانتظار عودته للغناء، معربًا عن سعادته الكبيرة من حضور الجمهور فى أولى حفلاته بإحدى البواخر السياحية على النيل.وكشف إدوارد أنه قام بغناء عدد من الأعمال الفنية أثناء الحفلة من بينها أغنية "ليندا"، "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.وأشار إدوارد إلى صدى نجاح الحفلة التي لاقت استحسان رواد السوشيال ميديا والجمهور، متابعًا: "حمستني في العودة مره أخرى للغناء أمام الجمهور".ووجه إدوارد الشكر لكل من أشاد بعودته مره أخرى للغناء بعد توقف 23 عامًا.جدير بالذكر أن مارك نجل إدوارد قد شارك بالعزف والغناء في الحفل، ويتكون فريق الجيبسي من اأحمد عادل ووائل خضر ومحمد صباحي ومحمد مكي.