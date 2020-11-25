«اتحاد المستثمرين» يلتقى وزير الإسكان لمناقشة التحديات.. اليوم

يلتقي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.ومن المقرر أن يناقش اللقاء المعوقات التى تواجه المستثمرين في جميع محافظات جمهورية مصر.واتحاد المستثمرين أعد سلسلة لقاءات مع الوزراء والمسؤولين بالدولة على سبيل المثال، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، لحل المشاكل التمويلية التي تواجه المستثمرين الزراعيين.