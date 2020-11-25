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محافظات

«أبوالعباس والحمامى» يحسمان جولة الإعادة بـ«المنتزه»

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
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نتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه في الإسكندرية من فرز أصوات الناخبين بكافة اللجان الفرعية بالدائرة، وذلك وفق اللجنة العامة الخاصة بالدائرة، على أن يتم إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت نتيجة جولة الإعادة بالمنتزة بحصول كل مرشح على العدد الآتي من الأصوات:

- أبوالعباس تركي ٢٦٣١١.

- محمد الحمامي ٢١٨٩٨.

- أشرف سردينة ١٩١٠١.

- عبدالفتاح ١٨٢٤٤.

- زمروة التوني ١٥٩٨٧.

- محمد الهواري ١٥٩٠٣.

- مي محمود ١٥٣٨٧.

- محمد الجمسي ١٢٨٦٨.

وبذلك يكون الفائزين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مقعدين دائرة المنتزة أبوالعباس التركي ومحمد الحمامي.

يذكر أنه يتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا في 5 دوائر بالنظام الفردي، وهم: "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 3 ملايين و813 ألف ناخبا، موزعين على 331 مقرا انتخابيا و1083 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة.

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