«فى خدمتك».. تعرف على طرق الإبلاغ عن غش تجارى بالأسواق
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:44 ص
رشا نصرطباعة
فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص جريدة "الدستور" على تقديمها للقراء فى كافة المجالات، نوضح طرق الإبلاغ عن وجود غش تجارى أو شراء بعض المنتجات منتهية الصلاحية من خلال الطرق التالية:
ـ تحرير محضر بالإدارة العامة لشرطة التموين ومقرها بشارع قصر العيني أو أحد فروعها بمديريات الأمن.
ـ إرسال شكوى كتابية عبر البريد الإلكتروني [email protected]
ـ الإبلاغ تليفونيًا عن طريق الأرقام "2406803 – 2406804".
تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة "معاك خطوة بخطوة" التي أطلقتها "الدستور"، في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.
ـ تحرير محضر بالإدارة العامة لشرطة التموين ومقرها بشارع قصر العيني أو أحد فروعها بمديريات الأمن.
ـ إرسال شكوى كتابية عبر البريد الإلكتروني [email protected]
ـ الإبلاغ تليفونيًا عن طريق الأرقام "2406803 – 2406804".
تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة "معاك خطوة بخطوة" التي أطلقتها "الدستور"، في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.