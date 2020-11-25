البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على تقارير المخابرات اليومية

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض وافق على إطلاع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن في حال فوزه على تقارير المخابرات السرية اليومية التي ترفع للرئيس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، يعني القرار أن بايدن سيتمكن من الإطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية.