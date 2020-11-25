البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا فى مقاطعة باميان بأفغانستان

أدانت مملكة البحرين بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مقاطعة باميان بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربة عن تعازيها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة أفغانستان، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.وأكدت البحرين - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - تضامنها مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار على أراضيها، مجددة موقفها الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي لضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على آفة الإرهاب.وكان طارق آريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل 13 مدنيًا على الأقل وشرطي مرور، وإصابة 45 آخرين، في انفجارين وقعا في ولاية باميان وسط أفغانستان.