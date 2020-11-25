خاص.. محمود علاء يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

كشف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل مباراة القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.وأكد مدافع الزمالك في تصريحات خاصة على أنه يتواجد في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل... لباقي التفاصيل