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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خاص.. محمود علاء يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
محمود علاء
محمود علاء
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كشف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل مباراة القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.


وأكد مدافع الزمالك في تصريحات خاصة على أنه يتواجد في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل... لباقي التفاصيل
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