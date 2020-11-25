خاص.. محمود علاء يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
كشف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل مباراة القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.
وأكد مدافع الزمالك في تصريحات خاصة على أنه يتواجد في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل... لباقي التفاصيل
وأكد مدافع الزمالك في تصريحات خاصة على أنه يتواجد في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل... لباقي التفاصيل
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