«الصحة التونسية»: شفاء 65 ألفا و303 حالات من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 65 ألفًا و303 حالات شفاء من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 90 ألفًا و213 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف و297 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 287 حالة، إلى جانب 127 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935 حالة، فيما تم تسجيل 1017 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 90 ألفًا و213 إصابة.