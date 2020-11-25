اليوم.. «رجال الأعمال» تناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تعقد لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، برئاسة الدكتور طه خالد أمين الصندوق ورئيس اللجنة، وبحضور كلًا من المهندس مهند طه خالد، ومصطفى مكرم خبيري الضرائب وعضوي الجمعية وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال.من المقرر أن يناقش اللقاء ويستعرض القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.