إبراهيم عيسى وماندو العدل وأحمد السبكى فى اجتماع مغلق من أجل «شكوكو»

عقد كل من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل والمنتج أحمد السبكي، اجتماعًا مغلقًا لوضع الخطوط العريضة والتحضيرات الخاصة ببدء تصوير فيلمهم الجديد "شكوكو".وقال العدل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه التقى كلًا من الكاتب الكبير إبراهيم عيسى مؤلف العمل والمنتج أحمد السبكي لوضع الخطوط العريضة للفيلم وترشيح باقي الأبطال استعدادا لبدء التصوير.. مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.وأضاف العدل أن الشركة المنتجة للفيلم تواصل حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين في العمل، لافتًا إلى أنه من المقرر البدء في التصوير بعد انتهاء مرحلة التحضيرات.