هايتى تقرر فتح قنصلية عامة جنوب الممكلة المغربية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن جمهورية هايتي قررت فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة.وذكرت الوزارة، في بيان، أن وزير الشئون الخارجية بجمهورية هايتي أعرب، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي ناصر بو ريطة، عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة تحتضنها مدينة الداخلة، بجنوب المملكة المغربية.وأضاف البيان أن هايتي التي تقع في منطقة الكاريبي، تعد أول دولة غير عربية وأفريقية تفتتح قنصلية لها بالصحراء المغربية.