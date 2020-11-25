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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد كمين القرضا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، كمين 30 يونيو، "القرضا سابقًا"، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير مدخل محافظة كفر الشيخ من ناحية محافظة الغربية للقادمين من القاهرة وطنطا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هناك تنسيق بين غرف العمليات، وشركة المياه ومديرية الري، لتخفيض الضغط على شبكة الصرف الصحي، وتجهيز كل المعدات في حالة سقوط أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن انعقاد غرفة العمليات مستمر على مدار 24 ساعة، وتم رفع درجة الاستعداد، كما أن هيئة الأرصاد ترسل الخرائط تباعًا لمعرفة الأماكن التي تنزل بها أمطار غزيرة.

وأضاف أنه، أشرف على استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، وهطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وتابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية.

وأكد المحافظ أن، خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

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