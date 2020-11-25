الكشف عن البوستر التشويقى الأول لفيلم «هانوفيل»

كشف القائمون على فيلم هانوفيل عن البوستر التشويقي الأول للفيلم، وذلك استعدادًا لطرحة قريبًا للجمهور.«هانوفيل» من المقرر أن يتم تصنيفه كواحد من أفلام الإثارة والرعب المصرية، والتي تتميز بطابع خاص عن نظيرتها الأجنبية، لكونها واقعية أكثر من غيرها، وهو ما يدخل المشاهد في أجواء الفيلم سريعًا، ويقوم ببطولته كل من الفنان حسني شتا، والفنانة إلهام عبد البديع، والفنانة هاجر الشرنوبي بمشاركة كل الفنانة انتصار، والنجمة هناء الشوربجي، والفنان القدير جميل برسوم، والفنان محمد نجاتي، كضيف شرف للفيلم.ويحمل الفيلم اسم هانوفيل، وهي منطقة بمحافظة الإسكندرية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى إحدى سيدات المجتمع الراقي «مدام هانو» التي كانت تقيم بفيلا على أول الطريق، وهي لبنانية الأصل وهي أول من أقام في المنطقة، وأسست فندقًا هناك، حيث كانت هذه المنطقة ملتقى رجال السياسة والفن وصفوة المجتمع في الخمسينيات والستينيات، وكانت تشتهر بالفيلات والشاليهات وأشجار التين والرمال الناعمة.الفيلم من تأليف وإخراج أشرف فاروق، ومن إنتاج شركة جو برودكشن للمنتجين عبد الإله عبد المجيد، وولاء عبد المجيد، منتج منفذ فائق عبد المجيد، والمنتج الفني عماد شحاته، ومديرالتصوير أسامة بركات، ومهندس الديكور وائل عبد الله، والمخرج المنفذ أحمد الليثي.ومن المقرر أن يعلن فريق عمل الفيلم في الفترة القادمة عن موعد الانتهاء من الفيلم استعدادًا لطرحة للجمهور.