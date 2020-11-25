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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 25-11-2020

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:41 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 25-11-2020، مقابل الجنية المصري، وفقًا للتعاملات الصباحية في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، اليوم.

وعلى المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.


سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-11-2020


وسجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وبلغ فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وجاء فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية وبلغ 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي، وسجل4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وتداول فى البنك العربي الأفريقي 4.05 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ووصل في بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، كما أنه مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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