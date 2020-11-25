10 نصائح لأهالى المدن الساحلية لمواجهة الأمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد الـ3 أيام المقبلة طقسًا متقلبًا، مع تساقط أمطار غزيرة رعدية على العديد من المحافظات يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.كما أعلنت "الأرصاد" تساقط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية مثل الإسكندرية، السلوم، رشيد، بلطيم، وبعض مناطق شمال الوجه البحري كالبحيرة والدقهلية.ونستعرض في السطور التالية، نصائح لمواجهة الأمطار فى الطقس المتقلب:- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والابتعاد عن الخوض في مياه الأمطار.- ابتعد عن السير بجوار أي جهاز كهربائي ولا تلمس أي عمود إنارة إذا كنت مبتلًا أو فى حالة تساقط الأمطار.- ارتداء الملابس الثقيلة والواقية والقفازات واقتناء الشمسية وقت المطر.- متابعة النشرة الجوية اليومية لمعرفة أماكن الأمطار ودرجات الحرارة.- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارة تتجاوز الـ60 كم، وابتعد عن الكباري والأنفاق.- اختيار الملابس ذات الألوان الداكنة ولا تلجأ للملابس الفاتحة التي تتسخ سريعًا فى الأجواء الممطرة.- الحرص على شرب السوائل الدافئة كالينسون والنعناع والجنزبيل التى تمد جسمك بالطاقة.- احذر لمس بطارية سيارتك إذا تعطلت في المطر.- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وبعضل الأشجار المتخلخلة، فقد تسقط بفعل الأمطار والرياح الشديدة.- ينصح بعدم ركن السيارات أسفل الأشجار لتفادى تحطيمها.