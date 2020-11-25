خبير بيئى يوضح كيفية النهوض بمنظومة المخلفات

قال أحمد فتحي، الخبير البيئي، إن منظومة المخلفات أحد الملفات الهامة التي تواجه الحكومات من سنوات طويلة، وتنقسم لعدة اقسام منها المخلفات الطبية والبلدية والصناعة والزراعية، ولكي ننهض بمنظومة المخلفات لابد من التشجيع على إعادة تدويرها، للتخلص الآمن منها.وتابع الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أننا نحتاج إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، لتوضيح آليات إنشاء الشركات التي تعمل في جمع المخلفات والضوابط المنظمة لها، وآليات محاسبة الشركات في التقصير، وتحتاج إلى رفع وعي المواطنين بأضرار المخلفات على الصحة العامة والبيئة والكائنات الحية، وكل ما يؤثر في البيئة المحيطة بيننا في ظل انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023، وذلك وفقًا للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني، لمناقشة المشروعات المقر قيام الجانب الألمانى بتمويلها.وتم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني بمنحة قدرها 26 مليون يورو، وقد أشاد الجانب الألمانى خلال المباحثات بمجهودات البرنامج الوطني في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ الغربية قنا أسيوط) وكذا مجهوداته على المستوى القومي.